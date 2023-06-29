«Могу встать на колени»: уехавшая из РФ актриса Чулпан Хаматова заговорила о своем возвращении

Когда-то Чулпан Хаматова была любимицей публики. В недавнем прошлом актриса построила успешную карьеру в РФ и снималась только в самых топовых проектах, однако все изменилось год назад. Тогда знаменитость оборвала связи с нашей страной и стала оставлять гневные комментарии в адрес россиян. Подобное привело к тому, что Хаматова была вынуждена вернуться в Латвию. На днях артистка в эфире местного радио заявила, что многие влиятельные люди России пытались с ней наладить отношения.

По словам Чулпан, директора театров звали ее обратно в РФ. Актрисе предлагали выгодные условия для этого, в том числе и давали гарантию безопасности. Однако Хаматова в грубой форме отказывалась от подобных предложений. Несмотря на это, знаменитость считает, что и сейчас может приехать в Россию.

«Я и сейчас могу вернуться в Россию. Понятно, что я огребу сразу, но могу вернуться, встать на колени. Но сейчас это для меня невозможно», — цитирует StarHit высказывание знаменитости из эфира «Радио 4».

Ранее актриса Оксана Сташенко рассказала о влиятельном покровителе Чулпан Хаматовой в РФ. Подробности смотрите в этой статье.