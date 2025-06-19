«Точно украли!»: певица Жасмин вышла из себя из-за потери кольца после выступления в Астрахани

Певица Жасмин недавно выступила с концертом в Астрахани. Выступление закончилось неприятным инцидентом после того, как во время шоу исполнительница потеряла драгоценное кольцо.

На случившееся отреагировала охрана артистки, которая пообещала найти пропажу. Однако, как сообщает Telegram-канал «Свита короля», зрители якобы услышали ответ расстроенной Жасмин: «Что найти? Точно украли! Знала же, что не стоит надевать драгоценности в этой дыре».

Фраза пришлась астраханцам не по душе. Слышать подобное «было очень неприятно», сообщили очевидцы. Впрочем, позже кольцо нашлось. Об этом сама исполнительница сообщила в своей соцсети.

«Уже через полчаса в гримерку зашел охранник зала и принес кольцо, которое нашел и передал ему один из зрителей. У человека было столько вариантов забрать кольцо себе (на память о концерте), но он выбрал вариант остаться правильным и светлым человеком! Спасибо, Астрахань, тебе, что рождаешь таких людей!», — написала она.

Несмотря на сообщающий о находке пост, у зрителей все равно остался неприятный осадок. В Сети подписчики певицы не спешат прощать ей сказанные в пылу слова. В свою очередь, Жасмин пока больше не комментирует неприятный инцидент.

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