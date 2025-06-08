Певица Жасмин похвасталась сумкой за 1,6 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Жасмин посетила Radio Monte Carlo Golf Cup — знаменитость выбрала для светского выхода салатовый пиджак, белые брюки и красную сумочку. Журналисты выяснили, что сумка певицы оказалась непростой — это HERMES Kelly.

Стоимость такой сумки на вторичном рынке составляет 1,6 миллиона рублей.

При этом Жасмин заявила, что не покупает дорогостоящие сумки для коллекции.

«Просто она так подошла к этому луку. Нет, я не коллекционирую сумки, у меня нет такой задачи», — рассказала она.

Также певица призвала задуматься модные бренды о том, какую покупательницу они потеряли, уйдя из России.

Ранее мы писали о том, что певица Жасмин заявила о желании принять участие в «Интервидении».