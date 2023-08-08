«Точно немаленькие»: дочь Успенской назвала самое эротичное в мужчинах

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина назвала самыми эротичными частями мужского тела лицо и руки. Подробности приводит Пятый канал.

На вопрос, какие части тела ее особенно привлекают в мужчинах, Плаксина говорит: «Руки точно немаленькие!»

Как оказалось, не только внешность имеет значение для дочери Успенской – она ждет от кавалеров красивых жестов. Одних цветов будет мало – их певица не любит.

О своей личной жизни Плаксина не распространяется. Но, как полагает издание, ухажеров у нее достаточно.

Отметим, что Плаксина вовсю занимается своей музыкальной карьерой. Но сначала девушка привела в порядок внешний вид после аварии в 2018 году. Дочь Успенской увеличила губы и сделала маммопластику.

Ранее Плаксина заявила, что ее сердце можно покорить юмором и халвой, которую она обожает. Девушка крайне ценит остроумие в мужчинах и признается, что ее можно «зацепить» «чем-то тонким».