Точно не парик: Филипп Киркоров раскрыл, откуда взялись его новые длинные волосы

Несколько недель назад Филипп Киркоров шокировал поклонников, выставив фотографию в новом образе. Певец полностью преобразился – стал длинноволосым блондином с отточенными скулами и голубыми глазами. Из-за того, что раньше артист ходил с короткой стрижкой, многие фанаты заподозрили, что вокалист начал носить парик. Однако, как заявил Филипп, это далеко не так.

Обновленным стилем Киркоров вновь похвастался на прошедшей премьере фильма «Нюрнберг» в Москве. Исполнитель записал для проекта саундтрек. На красной дорожке журналисты решили поинтересоваться у певца, как ему удалось так кардинально измениться за короткое время. Филипп еще в программе НТВ «Ты не поверишь!» скрывать не стал, что его голубые глаза – это заслуга линз. А вот волосы настоящие, а вовсе не парик.

«Просто волосы отрасли. Не все же с ежиком на голове ходить!» - заявил Киркоров сотрудникам издания MK.RU на светском мероприятии. Так что стилисту артиста можно только поаплодировать, ведь ему удалось почти сразу превратить брюнета в пепельного блондина и при этом не сжечь локоны.

Ранее Филипп Киркоров рассказал в шоу «Маска» о своих кличках, которые ему давали в школе.