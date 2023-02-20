«Два погоняла было»: Филипп Киркоров рассказал, как его обзывали в школьные годы

Популярный певец Филипп Киркоров рассказал, как его обзывали во время учебы в школе. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru.

Исполнитель признался, что одноклассники называли его Пуделем и Эфиопом. Всему виной послужили смуглое лицо и кудрявые волосы.

«У меня два погоняла было — Эфиоп и Пудель! Эфиоп, потому что темное лицо было — я все время загорал в Болгарии. И кучерявые волосы», — рассказал Киркоров в эфире звездного проекта «Маска».

Такую тайну певец выдал на фоне обсуждения выступления участника в маске Пуделя на одном популярном вокальном шоу.

Артист добавил, что в костюме скрывается очень талантливый и выдающийся артист. Музыкант отметил, что пока не хочет знать, кто прячется под маской, так как хочет удивиться только в финале.

Ранее Киркоров рассказал, что тайно влюблен в Яну Рудковскую. Певец уточнил, что дело это было без малого 20 лет тому назад. Филипп также признался, что тогда Яна буквально спасла его из пропасти после сложного развода с Аллой Пугачевой.