«Два погоняла было»: Филипп Киркоров рассказал, как его обзывали в школьные годы
Филипп Киркоров рассказал, какие клички ему придумали из-за смуглой кожи и кудрявых волос.
Фото: Kashaev Pavel/East News
Популярный певец Филипп Киркоров рассказал, как его обзывали во время учебы в школе. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru.
Исполнитель признался, что одноклассники называли его Пуделем и Эфиопом. Всему виной послужили смуглое лицо и кудрявые волосы.
«У меня два погоняла было — Эфиоп и Пудель! Эфиоп, потому что темное лицо было — я все время загорал в Болгарии. И кучерявые волосы», — рассказал Киркоров в эфире звездного проекта «Маска».
Такую тайну певец выдал на фоне обсуждения выступления участника в маске Пуделя на одном популярном вокальном шоу.
Артист добавил, что в костюме скрывается очень талантливый и выдающийся артист. Музыкант отметил, что пока не хочет знать, кто прячется под маской, так как хочет удивиться только в финале.
Ранее Киркоров рассказал, что тайно влюблен в Яну Рудковскую. Певец уточнил, что дело это было без малого 20 лет тому назад. Филипп также признался, что тогда Яна буквально спасла его из пропасти после сложного развода с Аллой Пугачевой.