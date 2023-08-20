«Точно не мажор»: Дубцова купила сыну две квартиры

Бывшая участница группы «Девочки» Ирина Дубцова стремится дать все самое лучшее своему единственному сыну Артему. Недавно певица подарила ему две квартиры — одну в Москве и другую в Дубае.

По словам певицы, она уверена, что ее сын не будет жить за ее счет в будущем. Покупка квартир сделала лишь ее спокойнее, поскольку она будет знать, что у сына есть крыша над головой.

«Мой сын точно не мажор и сидеть на моей шее не будет», — рассказала Дубцова.

Ирина пояснила, что любой родитель поступил бы так же, будь у него такая возможность, и поэтому она не должна быть обвинена в этом. Как только Артем станет самостоятельным, он перестанет брать деньги у нее, считает Дубцова.

Также артистка отметила, что сын начал работать этим летом — занимается детейлингом и всем, что связано с машинами. Недавно он с легкостью сдал ОГЭ.

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