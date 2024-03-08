«Точно»: Алла Пугачева объяснила поклонникам, зачем оскорбила Стаса Михайлова

Уехавшая из России певица Алла Пугачева после очередного скандального высказывания в адрес россиян и оскорбления коллеги по сцене Стаса Михайлова пообщалась с подписчиками, которые решили поддержать оскандалившуюся звезду.

Многие поклонники исполнительницы хита «Айсберг» выразили надежду, что она допустила некорректное высказывание под влиянием эмоций и уже сожалеет об этом. Однако Алла Борисовна дала понять, что это не так.

Одна из подписчиц решила высказаться в защиту певицы и написала: «Им надо говорить всё, что думаешь. А то мы своей интеллигентностью дали им понять, что они и Боги, и Судьи и Палачи».

Как оказалось, Пугачева читает комментарии, которые оставляют пользователи на ее странице в соцсети. Вероятно, критика поклонников все же задевает певицу, поэтому она решила ответить на слова поддержки.

«ТОЧНО!» — написала Алла Борисовна в ответ на комментарий, который ей явно понравился.

Поведение 74-летней Пугачевой разочаровало поклонников. Особенно их задела фраза артистки о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». Комментаторы напомнили Примадонне, что ее дочь Кристина Орбакайте недавно заявила, что живет в России и не собирается уезжать.

Напомним, Пугачева опубликовала видео, в котором обратилась к певцу Стасу Михайлову. Ранее он заявил, что все уехавшие звезды ведут себя некорректно, так как получили популярность в России. Пугачева оскорбила Михайлова и дала ему совет «зарабатывать, пока можешь». Кроме того, она сказала, что «нормальные люди не собираются возвращаться».

Ранее мы писали, что Аллу Пугачеву потребовали признать иноагентом за слова о России.