Аллу Пугачеву требуют признать иноагентом после скандальных заявлений о России

Певицу Аллу Пугачеву требуют признать иноагентом за слова о России. В своем последнем обращении артистка заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, в генпрокуратуру поступила просьба от активистов Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) и главы организации Виталия Бородина. Они считают, что Пугачеву должны признать иноагентом по нескольким причинам.

Так, по мнению общественников, певица покинула страну вскоре после начала СВО. В сентябре 2022 года она уехала с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и не раз публично его поддерживала. Они отмечают, что Пугачева неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию.

На днях исполнительница опубликовала очередное видео, которое возмутило активистов. На кадрах Алла Борисовна обращалась к певцу Стасу Михайлову, который ранее заявлял, что уехавшие звезды ведут себя некорректно, так как получили популярность в России. Пугачева оскорбила Михайлова и дала ему совет «зарабатывать, пока можешь». Кроме того, она сказала, что «нормальные люди не собираются возвращаться». Журналисты обратили внимание на эти слова, напоминая о том, что родная дочь певицы Кристина Орбакайте после жизни в США вернулась в Россию и продолжает выступать.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме предложили конфисковать замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* по новому закону о конфискации имущества иноагентов. С соответствующей инициативой выступил депутат Дмитрий Гусев.

*признан иноагентом на территории РФ