Елена Проклова встретила день рождения в скромной компании в горах

Актриса Елена Проклова отметила юбилей в горах с самыми близкими, об этом она рассказала в интервью Msk1.ru.

2 сентября Елене Прокловой исполнилось 70 лет. Актриса призналась, что провела свой день рождения в доме в Сочи. От пышного праздника она отказалась намеренно.

«Я отлично провела время в своем домике в горах. Ко мне приехали дочь Полина и моя близкая подруга. Нам было очень хорошо. Сейчас мне захотелось провести этот день с самыми близкими», — рассказала звезда.

Проклова призналась, что благодарна друзьям и родным за счастливые годы жизни. Сейчас в планах знаменитости исключительно творческие моменты — на днях состоятся сразу несколько премьер.

«Я довольна своими ролями в театре. А вот в кино ничего интересного так и не нашла. Сначала в нашем кинематографе было какое-то безвременье, хотя я несколько раз попыталась поработать. Но все оказалось так неинтересно, что ничего не получилось», — рассказала Проклова.

Последний год актриса переживала сразу несколько ударов — сначала ее поразил инсульт, а потом случился перелом ноги. Однако эти невзгоды она пережила.

«Инсульт мне помог многое переосмыслить в жизни, расставить приоритеты, в общем, поставил голову на место», — призналась артистка.

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