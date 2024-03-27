«Точка невозврата»: юрист Соловьев высказался о признании Пугачевой иноагентом

Заслуженный юрист России Иван Соловьев отреагировал на возможное признание певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Его слова приводит газета «Взгляд».

Как признался общественный деятель, его удивляет тот факт, что информация о возможном признании Примадонны иноагентом появилась до принятия решения и его официального опубликования. Специалист обратил внимание, что в качестве источника этой новости указана Генпрокуратура, но реестр иностранных агентов и документальное оформление осуществляется Минюстом РФ.

«Очевидно, беготня впереди паровоза нужна в рекламных целях, но как быть, если такое решение не состоится», — заявил Соловьев.

Юрист напомнил, что подобная история уже была, например, с «Ельцин центром», когда многие СМИ распространили информацию о его грядущем включении в реестр, однако, такое решение не приняли.

При этом общественный деятель отметил, что включение в реестр иноагентов в случае с Пугачевой может стать фатальным.

«Что касается самой Пугачевой, то включение ее в реестр иноагентов окончательно станет точкой невозврата в ее отношениях с гражданами России и бывшей Родиной. Уверен, что на первом этапе это вызовет радость и даже восторг в рядах беглых деятелей культуры — иноагентов, как же, в их рядах появится «тяжеловес», — высказался юрист.

Соловьев добавил, что сначала артистка будет публично высмеивать и критиковать бывших соотечественников и «диктаторской режим», продвигая тезис о том, что теперь у них с супругом полноценная иноагентская семья. Однако спустя время у звезды наступит момент отрезвления и анализа того, какие негативные последствия принесет ей новый статус.

Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский не поддержал идею признать Аллу Пугачеву иноагентом.