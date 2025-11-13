«Точка не поставлена»: Елена Товстик сделала неожиданное заявление об отношениях с Романом Товстиком

Жена предполагаемого любовника Полины Дибровой, бизнесмена Романа Товстика выразила надежду на воссоединение с ним. В новом посте 40-летняя Елена Товстик заявила, что еще не развелась с мужем. Елена отметила, что в ее отношениях с Романом еще не поставлена точка.

«Мы еще не развелись официально!!! Точка не поставлена — всё может измениться в одно мгновение… Жизнь, она такая — никто не знает, что тебя ждет завтра, а как ты прожил этот день сегодня», — написала Елена в новом посте.

Жена предпринимателя назвала семью главным аспектом в жизни каждого человека и призвала беречь близких и родных.

В комментариях многие посчитали, что Елене не нужно сходиться с мужем, который изменяет.

«Елена… Поставь сама эту точку. Этот мужчина предал тебя. Лучшим решением будет… отпустить его на все четыре стороны»; «Лена, зачем вам этот гулена?», — написали они.

Напомним, Елена получила известность благодаря громкому разводу с Романом Товстиком, который ушел из семьи ради Полины Дибровой.

Ранее суд отложил рассмотрение иска Романа Товстика к бывшей жене Елене об определении места жительства несовершеннолетних детей.