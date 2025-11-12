Суд отложил рассмотрение иска Романа Товстика к экс-жене о месте жительства детей

Суд отложил рассмотрение иска бизнесмена Романа Товстика к бывшей жене Елене об определении места жительства несовершеннолетних детей. Об этом сообщили суды общей юрисдикции города Москвы.

Иск Товстика рассматривает Пресненский районный суд столицы. Рассмотрение дела отложили на 3 декабря. Причины переноса не уточняются.

Напомним, бизнесмен развелся с женой 30 сентября – вскоре после развода телеведущего Дмитрия Диброва с супругой Полиной. Говорилось, что Полина изменила мужу с бизнесменом. Товстики 22 года состояли в браке, у пары шестеро детей.

Согласно брачному договору, Елене перешел особняк стоимостью 600 млн рублей. Даже после официального развода экс-супруги продолжают судиться, в частности, встал вопрос по месту жительства детей.

Ранее Полина Диброва намекнула на расставание с Романом Товстиком. Когда блогер рассказала о планах поехать на отдых с детьми, у нее поинтересовались, будет ли там Роман. На это Полина отреагировала, спросив «кто это».