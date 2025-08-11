«То же самое у Жанны было»: отец Фриске дал совет больному раком актеру Попову

Отец певицы Жанны Фриске Владимир увидел сходство в ситуации актера Романа Попова и его дочери. Он рассказал, что в какой-то момент артистка тоже ослепла из-за рака.

У 40-летнего Попова случился рецидив, он пожаловался на потерю зрения. По словам Владимира Фриске, в такой же ситуации в свое время оказалась певица.

«То же самое у Жанны было. Пропало зрение. Видимо, на ту же точку давит», — сказал Владимир Фриске изданию Teleprogramma.org.

Он дал совет актеру обратиться к профессионалам, а «не к кому попало». Фриске известно, что с болезнью «удачно борются в Германии» и, возможно, в Китае. Также он отметил: надо придерживаться одного направления в лечении, не бегать по разным врачам. Семья Фриске потеряла много времени на поиски.

«В конечном итоге, нашлись люди, но уже было поздно. Жанна уже была в ремиссии, танцевала, везде ходила. А потом резко, в течение месяца, все…», - вспомнил отец певицы.

Напомним, Фриске ушла из жизни в 2015 году в возрасте 40 лет. У артистки остался сын.

Роман Попов заболел в 2018 году. Спустя 7 лет болезнь вернулась с осложнениями. Он ничего не видит правым глазом, левым – совсем мало. Актер признался, что стал несамостоятельным: ходить и есть без помощи он не может.