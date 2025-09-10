«То же самое, что спросить стоматолога»: Долина ответила, поет ли дома

Певица Лариса Долина в свой 70-летний юбилей стала гостьей программы «Доброе утро» на Первом канале. В разговоре с ведущими артистка призналась, что не поет дома – в своем жилье она отдыхает.

«То же самое, что спросить стоматолога, он дома лечит зубы? Дома я отдыхаю. Мне хватает пения. У меня не бывает выходных. Я всегда пою, всю свою жизнь, 54 года в профессии», - поделилась исполнительница.

Также Долина рассказала, что ее любимый певец – Стиви Уандер. Артистка назвала его не просто музыкантом, а «абсолютным гением». В день рождения Долиной приглашенный диджей всегда включает комплект хитов Уандера.

Певица также рассказала о своей плотной занятости. Она играет в театре, преподает студентам, ездит с гастролями и все любит в равной степени.

«Я играю в театре, занята в двух спектаклях на Таганке. У меня 30 студентов во ВГИК. Еще несколько студентов в моей музыкальной академии. Гастрольные поездки, концерты, съемки. График чудовищный. Я давно определила, что работа для меня – это воздух, кислород, то, что держит меня на плаву», - заключила исполнительница.

Ранее Долина рассказывала, как отметит юбилей.