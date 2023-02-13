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15:25, 13 февраля 2023
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«То одно не нравится, то другое»: в больнице обсуждают поведение Романа Костомарова и его жены

Инсайдер рассказал о поведении Костомарова и его жены в больнице с позиции «нам все должны».

«То одно не нравится, то другое»: в больнице обсуждают поведение Романа Костомарова и его жены

Фото: Starface.ru

Фигурист Роман Костомаров месяц находится в «Коммунарке». Инсайдер из больницы рассказал, что спортсмен и его жена ведут себя с позиции «нам все должны».

Об этом пишет Woman.ru. Семью Костомаровых не осуждают за такое поведение, врачи относятся ко всему с пониманием – в их жизни наступил непростой период.

«Роману то одно не нравится, то другое, его жене тоже. Все с позиции «нам все должны», — рассказал источник.

Вопрос с ампутацией пальцев на руках не решен, но появился тревожный знак. Пальцы перестали сгибаться.

В ближайшее время врачи примут решение о необходимости новых операций.

Ранее сообщалось об ошибке в СМИ по поводу ампутации стоп у Костомарова. Уточнялось, что спортсмену отрезали только левую стопу, на второй зачистили поврежденные ткани.

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