«То одно не нравится, то другое»: в больнице обсуждают поведение Романа Костомарова и его жены

Фигурист Роман Костомаров месяц находится в «Коммунарке». Инсайдер из больницы рассказал, что спортсмен и его жена ведут себя с позиции «нам все должны».

Об этом пишет Woman.ru. Семью Костомаровых не осуждают за такое поведение, врачи относятся ко всему с пониманием – в их жизни наступил непростой период.

«Роману то одно не нравится, то другое, его жене тоже. Все с позиции «нам все должны», — рассказал источник.

Вопрос с ампутацией пальцев на руках не решен, но появился тревожный знак. Пальцы перестали сгибаться.

В ближайшее время врачи примут решение о необходимости новых операций.

Ранее сообщалось об ошибке в СМИ по поводу ампутации стоп у Костомарова. Уточнялось, что спортсмену отрезали только левую стопу, на второй зачистили поврежденные ткани.