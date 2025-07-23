«То нервный срыв, то еще что»: в шоу-бизнесе обеспокоены состоянием Кудрявцевой, страдающей из-за мужа

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что у пьющего мужа Леры Кудрявцевой сдают нервы. Его слова приводит Kp.ru.

Лера Кудрявцева пожаловалась на мужа, который страдает от алкогольной зависимости. По словам телеведущей, она отправляла Игоря Макарова в рехаб, но лечение оказалось безрезультатным. Сергей Дворцов подтвердил, что Лера потратила на спасение мужа больше миллиона рублей. При этом, как утверждает продюсер, из-за проблем с алкоголем нервы сдают не только у Кудрявцевой, но и Макарова.

«Он не работал, остался без гроша в кармане, но, вместо того чтобы бросить все свои силы на поиск нового дела, начал пить и обижать жену. Впрочем, он хамил всем, не только жене. Помню, назвал свою подписчицу «убогой и несчастной мышью». Было видно, что нервы у человека сдают», — высказался продюсер.

Дворцов считает, что развод в звездной паре неизбежен. Как утверждает Сергей, Макаров не будет претендовать на загородный дом, в котором проживают жена и дочь.

Также в беседе с журналистами продюсер выразил беспокойство за состояние телеведущей.

«У нее самой начались проблемы со здоровьем. То нервный срыв, то еще что. Уверен, что на сей раз развода не избежать. Лера выжата, а ей все-таки еще маленькую дочь воспитывать. Говорят, Макаров не будет претендовать на их загородный дом, оставит его Лере и своей дочери Маше. Если так, это достойный поступок с его стороны», — заявил продюсер.

Ранее Сергей Соседов посоветовал Лере Кудрявцевой уйти от пьющего мужа Игоря Макарова. Подробности читайте в этой новости.