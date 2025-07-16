«Пустая трата денег, сил и нервов»: Лере Кудрявцевой посоветовали уйти от пьющего мужа

Сергей Соседов посоветовал Лере Кудрявцевой уйти от пьющего мужа Игоря Макарова. Слова музыкального критика приводит URA.RU.

Лера Кудрявцева пожаловалась на мужа-спортсмена, страдающего от алкогольной зависимости. По словам телеведущей, она неоднократно отправляла мужа в рехаб, но бесполезно. Лера призналась, что устала спасать и попросила поддержки у подписчиков. Соседов посочувствовал Кудрявцевой. По его мнению, не стоит мучить себя, даже ради общей дочки.

«Лере надо уходить, расставаться, бросать. Не надо пытаться спасать. Никого ты не спасешь, Лера. Никого спасать и не надо. Спасать нужно себя всегда. Если человек не спасет себя сам, его никто не спасет. Я в этом абсолютно уверен. Все остальное — пустая трата денег, сил и нервов», — высказался музыкальный критик.

Сергей считает, что Лера жертвует своей жизнью ради супруга. Соседов признается: в его жизни не было людей, страдающих от алкоголизма, но он вел программу, где все сюжеты были об этом.

«Пьющие люди в семье — это страшно. Конечно, я ей сочувствую. Мне очень жаль Леру. Это все ужасно», — резюмировал он.

Ранее мы писали, что Лера Кудрявцева не удалила «крик души» об алкоголизме мужа из-за поддержки.