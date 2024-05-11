«То ли образ так создан, то ли отвратительная игра актрисы»: Соседов раскритиковал Пересильд из «Слова пацана»

Сериал «Слово пацана» по прежнему является предметом споров и обсуждений в Сети. Так, свое мнение относительно игры 14-летней актрисы Анны Пересильд высказал критик Сергей Соседов. Ему не пришелся по душе образ Айгуль, который примерила на себя юная звезда.

Телеведущий поделился своими впечатлениями от сериал, и в частности от игры Пересильд, рамках YouTube-проекта «СпецКорр». Соседов заявил, что потратил полдня на просмотр многосерийной картины. Увиденное вызвало у критика серьезные вопросы.

Так, Сергею не понравилась игра юной актрисы. Он назвал картонным образ Айгуль, который на себя примерила девочка.

«То ли образ так создан, может быть, не дописан, то ли это отвратительная игра актрисы, я не могу понять», — заявил Соседов.

Ранее критик прокомментировал решение певца Андрея Губина завершить карьеру. По его словам, странно, что похорошевший исполнитель, сделал такой выбор.