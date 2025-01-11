Оставила сына с отцом в день рождения: Агата Муцениеце улетела на Мальдивы с новым возлюбленным

Актриса Агата Муцениеце улетела на Мальдивы с предполагаемым возлюбленным Петром Дрангой в день рождения сына. В это же время Тимофей отпраздновал 12-летие с семьей отца. Звезда сериала «Закрытая школа» поделилась кадрами с путешествия в соцсети.

11 января сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофей отмечает день рождения — ему исполнилось 12 лет. Однако даже этот праздник мальчик решил провести с новой семьей отца, с которым продолжает жить даже после постановления суда. При этом актриса, которая не видела сына уже полгода, отправилась на Мальдивы вместе с новым избранником. В личном блоге звезда «Закрытой школы» опубликовала видео из самолета, а позднее показала виды на острова и океан.

На кадрах, которыми поделился в соцсети экс-супруг актрисы Павел Прилучный, Тимофей праздновал день рождения с сестрой, младшим братом, отцом и его нынешней женой. Мальчик стрелял из оружия в тире, а 8-летняя Мия наблюдала за братом. После этого семья уехала за город и остановилась в домике в лесу.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный даже спустя четыре года после развода продолжают публичные разбирательства. Согласно решению суда, их сын должен жить с актрисой, но, как выяснилось позднее, Тимофей отказался возвращаться к матери. Как утверждала сама артистка, она не виделась с сыном с августа. Примечательно, что мальчик отметил Новый год вместе с семьей отца.

Несмотря на то, что актрисе пока не удалось возобновить отношения с сыном, она, судя по всему, смогла наладить личную жизнь. В декабре 2024 года Агату Муцениеце заподозрили в романе с Петром Дрангой. Пара не раз выходила вместе в свет, а также проводила вместе семейные праздники. Артисты не раскрывали, что их связывает на самом деле, но недавно звезда «Закрытой школы» подтвердила слухи о романе с музыкантом, опубликовав фото поцелуя с ним.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце отпустила дочь к Павлу Прилучному на Рождество.