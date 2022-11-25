То ли мальчик, то ли девочка: с кем Басков готов идти под венец
Известный исполнитель Николай Басков давно мечтает создать семью. Коллеги и друзья постоянно знакомят «натурального блондина» с самыми красивыми девушками и предлагают ему различные варианты. Один из них привел в восторг певца.
Звезда пришел на съемки программы Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1». Там мужчине представили двухметрового робота, который начал активно с ним общаться. 45-летнего Николая заинтересовал пол «сверхразума».
«А он кто? Девочка или мальчик? Не могу понять», – задал вопрос артист.
Робот затруднился ответить, но Басков заявил, что в современном мире это уже неважно. При желании с такой «умной машиной» можно даже пойти в ЗАГС. Он приобнял нового приятеля.
«А представляешь так в ЗАГС прийти? Сейчас же вообще непонятно, что творится в мире. Наследство собакам оставляют. А представляешь вот это: «Познакомься, Андрей, моя супруга!» – рассмеялся Николай.
Напомним, что певец был однажды женат. В 2008 году он развелся со Светланой Шпигель. У артиста были громкие романы с самыми красивыми девушками: Оксаной Федоровой, Софией Кальчевой и Викторией Лопыревой.
Ранее мы писали, что за неутешительный диагноз поставили отечному Николаю Баскову.