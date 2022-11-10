Отечному Николаю Баскову поставили неутешительный диагноз

На днях Николай Басков стал гостем телевизионной программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба». Его появление в студии шокировало зрителей, так как выглядел золотой голос России ужасно. Поклонники отметили, что певец был очень уставшим, а его лицо нездорово отекшим.

Сам Басков свой внешний вид, как и состояние здоровья, комментировать никак не стал, зато в сети ему уже поставили множество диагнозов. С новой версией заболевания артиста выступил экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Руслан Солнцев. Герой скандального проекта заявил, что знает, в чем реальная причина отеков Николая Баскова. Его жена работает врачом, и, посмотрев на внешний вид певца, она сказала, что у него проблемы с почками. Именно они могли дать такой эффект.

Сам же Солнцев уверен, что на Баскова так плачевно влияет стресс. Сейчас певец столкнулся с волной хейта, поэтому не удивительно, что он выглядит подобным образом.

К слову, ранее свое диагноз артисту давала врач-косметолог Татьяна Баллирано. Она убеждена, что на лице у Баскова побочные эффекты принятия гормональных препаратов. По ее словам, у Николая сейчас происходит так называемый «синдром отмены», который возникает в результате резкого отказа от лекарств. Артист мог длительное время принимать антидепрессанты, средства для похудения или другие медикаменты.

Напомним, что в выпуске программы «Жизнь и судьба» Николай Басков рассказал, как переживает смерть своего отца. Певец разрыдался в студии, так как до сих пор не смог пережить потерю родственника, умершего от рака