«То, что я пришла в себя, это уже чудо»: Елена Товстик столкнулась с осложнениями после пластической операции

Светлана Сильваши рассказала, почему Елена Товстик сделала пластическую операцию на груди в Дубае, а не в клинике ее мужа, хирурга Тимура Хайдарова.

«Тимур отказался делать операцию, вся эта история очень скандальная, и он решил не вмешиваться. Лена в итоге нашла другого врача… Она нервничает, есть осложнения после операции», — рассказала Светлана Woman.ru.

По ее словам, во время хирургического вмешательства все пошло не по плану, так как дали о себе знать другие проблемы организма. Сильваши процитировала сообщение Товстик: «То, что я пришла в себя, это уже чудо… Я не в этом мире была, в отключке. Вам кажется так… я ничего не видела… без соцсетей сейчас. Последствия после… не по плану… ты либо есть, либо тебя нет…».

Вскоре бывшая жена миллиардера Романа Товстика намерена вернуться в Россию, чтобы через суд попытаться отменить брачный договор.

«Елена переживает за здоровье, нервничает из-за ситуации с разводом. Она пишет, что ''Роман тоже поторопился с разводом… вот и получил, то есть…''»,— передала слова Елены Светлана.

Ранее сообщалось, что Елена Товстик нашлась в Дубае у пластического хирурга, с которым собиралась судиться блогер Виктория Боня. После операции женщина выразила надежду, что бывший муж Роман уйдет от Полины Дибровой и вновь вернется к ней.