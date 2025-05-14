«То, что Илья обо мне сказал, его проблемы»: первая жена Авербуха прервала молчание после интервью фигуриста

Первая жена фигуриста Ильи Авербуха Ирина Лобачева прервала молчание после интервью спортсмена. Она рассказала, что работает в торговом центре, общается с сыном. На высказывания экс-супруга в интервью фигуристка заявила, что «это его проблемы».

С Лобачевой связались журналисты aif.ru.

«У меня все отлично, работаю на Шоссе Энтузиастов в торговом центре, где есть каток, тружусь в одном из клубов. С сыном общаюсь», - сообщила спортсменка.

По словам Лобачевой, сын Мартин снимает квартиру. В настоящее время он находится на стажировке за пределами Москвы.

«То, что Илья обо мне сказал — это его проблемы, честно говоря», - сказала в заключение Лобачева.

Напомним, Авербух и Лобачева состояли в браке 12 лет. В интервью журналистке Ксении Собчак фигурист заявил, что навсегда благодарен бывшей жене. Также Авербух говорил, что ему «непонятно, в чем оправдываться». Постановщик ледовых шоу предпочел молчать. «Я иду своей дорогой», - отметил спортсмен.