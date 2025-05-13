«Непонятно, в чем оправдываться»: Илья Авербух ответил на выпады обманутой бывшей жены Ирины Лобачевой

Илья Авербух впервые отреагировал на нелестные высказывания в свой адрес со стороны бывшей жены Ирины Лобачевой. В эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» фигурист признался, что «всегда благодарен» экс-супруге, а в ответ на ее критику заявил: «Я свободен в том, чтобы молчать».

В 2007 году Илья Авербух развелся с Ириной Лобачевой после 12 лет брака. По слухам, причиной расставания стала измена спортсмена с участницей шоу «Ледниковый период», которая родила от него ребенка. Об интрижке мужа фигуристка узнала от их сына, после чего приняла решение о разрыве.

«Когда одна актриса пришла с ребенком на съемки, она подозвала моего сына Мартина и сказала: „Познакомься, это твой брат“. После этого сын подошел и спросил у меня: „Мам, а что у меня за братик есть?“ Это была пятница, суд уже не работал. Я проплакала два дня, а в понедельник подала документы на развод», — делилась Ирина Лобачева.

Узнав же об отношениях Ильи Авербуха с Елизаветой Арзамасовой, которая моложе него на 22 года, спортсменка не раз позволяла себе резкие высказывания в адрес пары. Однако сам продюсер «Ледникового периода» не отвечает на выпады Ирины Лобачевой — напротив, он благодарен ей за годы совместной жизни и их общие достижения.

«Я хочу сказать, что вместе с Ирой мы выиграли чемпионаты Европы и мира, серебро Олимпиады, за что всегда буду ей благодарен. Ира — мама моего сына Мартина. И это навсегда — уважение и благодарность. Мартин с 12 лет живет со мной. А далее я впервые скажу „нет“ на все ответы, потому что мужчина должен молчать. Мне кажется, так. Непонятно, в чем оправдываться, непонятно, зачем объяснять… <…> Она свободна в своих комментариях, а я свободен в том, чтобы молчать. Я иду своей дорогой. Я ей всегда благодарен», — заявил Илья Авербух.

Фигурист отметил: несмотря ни на что, они с бывшей женой сохранили «хорошие отношения»: «Она приходила на мой юбилей, говорила очень хорошие и важные слова».

Ранее сообщалось о том, что Илья Авербух высказался о разводе с Ириной Лобачевой: «Наши отношения зашли в тупик».