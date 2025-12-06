Тишина в отчетности и нулевая активность: дочь Ларисы Долиной задолжала ФНС 47 тысяч рублей

Дочь Ларисы Долиной, оскандалившейся из-за продажи квартиры в центре Москвы, задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 47 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, Ангелина Миончинская работает в компании «Музкульт», позиционируемая как музыкальная академия, на базе которой должна была открыться школа для молодых артистов. Отмечается, что проект связан непосредственно с Ларисой Долиной, а под его было выделено 100 млн из бюджетных средств, однако следующий запрос на государственный грант в размере 76,6 млн рублей отклонили.

Более того, в сентябре этого года был закрыт фонд «Помощь без границ», где наследница певицы значилась учредителем. ФНС вычеркнула организацию из реестра за отсутствие отчетности и нулевую активность. Известно, что в составе руководства фонда Ангелина числилась всего пару месяцев - с января по март 2021 года.

На данный момент ни Лариса Долина, ни ее дочь не комментировали появившуюся в СМИ информацию.

Напомним, в 2024 году исполнительница хита «Погода в доме» лишилась квартиры в центре Москвы в результате мошеннической схемы. Преступники несколько месяцев давили на Ларису Долину и убедили ее продать элитную недвижимость и перевести накопления на якобы безопасный счет. Артистка продала жилье Полине Лурье, а когда поняла, что стала жертвой аферы, обратилась в суд и вернула квартиру. Однако покупательнице так и не вернули деньги. Аналогичные случаи стали повторяться по всей стране, а явление получило название «эффект Долиной». Сама певица после скандала столкнулась с «отменами» в России.

Ранее друг Ларисы Долиной ответил на критику Кати Гордон и предложил ей продать свое имущество покупательнице жилья артистки: «Что ей мешает отдать свою квартиру?»