«Типичная американская модель поведения»: Бари Алибасов-младший объяснил, почему внук Шукшиной живет с няней

Сын продюсера Бари Алибасова объяснил, почему внук актрисы Марии Шукшиной живет с няней. Напомним, мама ребенка Фрейя Зильбер умерла, у нее остался сын Марк, рожденный от сына Шукшиной Макара Касаткина. Два года ребенок жил с бабушкой, потом отец забрал мальчика в новую семью, в итоге он оказался на воспитании у няни.

По словам Бари Алибасова-младшего Лидия Федосеева-Шукшина «тоже никогда не занималась внуками». Он полагает, что Мария Шукшина переняла эту модель.

«Ведь в душе Лидия Николаевна больше американка, чем россиянка, ей в свое время дети и внуки не были нужны. Мария растила детей самостоятельно. Этот типичная американская модель поведения», - заметил сын продюсера.

Он заявил, что в России есть «институт бабушек», которые воспитывали детей, пока родители работали.

«А в США детей воспитывали няни», — сказал он изданию Woman.ru.

При этом Алибасов считает: после воспитания няней ребенку потребуются психологи: мальчик «будет чувствовать себя недостаточно крутым и недолюбленным».

Ранее актриса заявила о готовности оказать помощь семье умершей Зильбер. Также Лидия Федосеева-Шукшина хочет оплатить из пенсии и авторских отчислений образование Марка и приобрести все необходимое.