Готова отдать последнее: Федосеева-Шукшина хочет помочь семье Фрейи Зильбер

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина готова оказать любую помощь семье Фрейи Зильбер — погибшей матери ее правнука Марка. Об этом рассказала адвокат вдовы Василия Шукшина Юлия Вербицкая-Линник.

По словам Вербицкой-Линник, 86-летняя актриса, несмотря на суды с Марией Шукшиной и проблемы со здоровьем, готова оказать правнуку Марку любую помощь. Младшая дочь Василия Шукшина Ольга во всем поддерживает мать и тоже согласна поддержать семью погибшей.

Адвокат добавила, что Федосеева-Шукшина может оплатить из своей пенсии и авторских отчислений образование Марка и все для него необходимое.

«Также, выражая скорбь по загубленной жизни молодой девушки, Лидия Николаевна готова <...> помочь проводить Фрейю в ее последний путь», — приводит слова Вербицкой-Линник NEWS.ru.

Она отметила, что расследованием трагедии, произошедшей с Зильбер, будут заниматься правоохранительные органы, чтобы выяснить, носит ли ее смерть криминальный характер.

Ранее сестра актрисы Марии Шукшиной Ольга принесла соболезнования семье Фрейи Зильбер и назвала случившееся трагедией.