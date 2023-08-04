Тина Канделаки заработала три миллиона благодаря умению убеждать

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки недавно запустила марафон по речи и смогла заработать на нем три миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Так, 47-летняя Канделаки гарантирует, что после прохождения марафона каждый участник научится убеждать кого угодно и договариваться с кем угодно. За 8 уроков от Тины придется заплатить 4 тысячи 400 рублей.

Согласно финансовым отчетам, в 2022 году журналистка заработала на курсах 3,4 миллиона рублей. А выручка ООО «ТК ЭДЬЮКЕЙШН» составила 35 миллионов рублей.

Тина Канделаки явно не хочет пойти по стопам знаменитой «инфоцыганки» Елены Блиновской, поэтому она честно оплатила налог на прибыль в размере 1,7 миллиона, а также взносы в ПФР, ФОМС и ФМС на один миллион.

Ранее мы писали, что экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова задолжала налоговой почти 200 тысяч рублей. До этого исполнительница хита «Мало половин» попала в список звезд, к которым у ФНС есть особые вопросы.