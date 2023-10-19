Тина Канделаки рассказала, в чем заключается ее слабость

Телеведущая Тина Канделаки рассказала журналистам во время интервью о своих слабостях. По словам знаменитости, ей, как и любому человеку, каждый день приходится бороться с их проявлением. Отдельно звезда рассказала об агрессии, пишет «7Дней.ru».

Канделаки заявила, что ее беспокоит лень, а также желание вкусно поесть. В целом телеведущей не чужды обычные человеческие слабости. Их источник, по словам телеведущей, находится в голове. В мыслях мы можем завидовать или желать зла. Все люди склонны к проявлению агрессию, заявила Тина. В том числе она выделила себя.

При этом в силах каждого человека управлять своей агрессией, держать ее в руках. Это темное чувство, по словам Канделаки, способно разрушать изнутри. А чтобы, наоборот, поддерживать форму и оставаться физически моложе, необходимо узнавать что-то новое и профессионально развиваться, заключила телеведущая.

Ранее стало известно, что сын Тины Канделаки помогает звездной матери с деньгами. Молодой человек отдает ей половину зарплаты.