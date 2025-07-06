«Переписывать историю я не буду»: Тина Канделаки назвала дочь в честь жены Дональда Трампа

Тина Канделаки призналась, что назвала дочь в честь жены Дональда Трампа.

Телеведущая воспитывает троих детей: дочь Меланию и сына Лео от первого брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным, двухлетнего сын Георгия от второго мужа.

Канделаки нечасто показывает своих наследников и показывает их. Но в этот раз она решила обсудить свою дочь, опубликов ее редкое фото. Тина объяснила своим подписчикам, почему дала необычное имя наследнице. Оказалось, что она решила назвать девочку в честь жены президента США. В контексте этой истории журналистка вспомнила, какими нелегкими были у нее роды.

«В суровый 2000-й год я ждала ребенка в ночь перехода в новое тысячелетие. Родить никак не удавалось из-за особенностей физиологии. Я остервенела, ела мамины шу. Первый и последний раз в жизни съела 30 шу в шоколаде с заварным кремом», — рассказала Тина.

Тогда Канделаки была увлечена просмотром конкурса красоты, на котором молодой Дональд Трамп представлял участниц. Именно тогда он заинтересовался девушкой, которая в будущем стала его супругой Мелани Кнаус.

«Я не могла оторваться от нее, потому что такая красота меня всегда вдохновляла. Породистая, тягучая, с невероятно раскосыми голубыми глазами шатенка была самой красивой девушкой... Да, Меланию Бородину зовут в честь жены президента США. Так сложились обстоятельства, и переписывать историю я не буду!», — призналась Тина.

Также сообщалось, что сын Тины Канделаки Лео рассказал, как мама относится к его возлюбленной.