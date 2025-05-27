Тина Канделаки передумала использовать «Чебубу» в новогоднем фильме ТНТ. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях в Сети появился анонс нового фильма канала ТНТ, который планируют показать в новогоднюю ночь. На постере среди прочего изображен аналог нашумевшей в последнее время игрушки «Лабубу» — «Чебубу».

Появление известного героя вызвало дискуссии. В итоге главе телеканала Тине Канделаки пришлось объясняться в Telegram-канале. Она заявила, что прислушивается к мнению «Союзмультфильма», который владеет правами на изображение Чебурашки.

«Вы — наши партнеры, вы — наши друзья. Ваше мнение для нас очень важно. Поэтому, конечно же, никакого Чебубу — только Чебурашка, которого мы все вместе ждём», — заявила она.

Медиаменджер добавила, что «Чебубу» в итоговую версию фильма не попадет.

«Я уверена, что у нашей творческой команды ещё достаточно времени, ресурсов, сил и потенциала, чтобы полностью переделать этого персонажа, а ещё лучше — просто вырезать из фильма. Поэтому мы вырезаем из новогоднего фильма Чебубу», — заявила Канделаки.

Ранее мы писали о том, что сын Тины Канделаки Лео рассказал, как мама относится к его возлюбленной.