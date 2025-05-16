Сын Тины Канделаки Лео рассказал, как мама относится к его возлюбленной

Сын телеведущей Тины Канделаки Лео раскрыл отношение матери к его возлюбленной. 24-летний музыкант признался, что родительница приняла девушку, так как уважает его выбор. Об этом сообщает Пятый канал.

Лео уже долгое время не одинок. У него есть любимая, при этом ее имя поклонникам неизвестно. Дело в том, что Канделаки предпочитает не афишировать личную жизнь. Но на прошедшей в Москве премии АПКиТ молодой артист все же поделился редкими подробностями своего романа.

Сын Тины Канделаки рассказал, что в отношениях очень традиционный. Сейчас он счастлив со своей возлюбленной, и это видит его мама.

«Мы просто умеем уважать друг друга. Это главное правило в семье. Мы очень уважаем друг друга», - отметил Лео.

Напомним, что Канделаки сейчас пытается строить карьеру на телевидении и параллельно снимается в кино. Также Лео занимается музыкой. В 2024 году он принял участие в шоу «Новая Фабрика звезд», но в первых же выпусках покинул его.

Ранее Лео Канделаки рассказал о работе с Марком Эйдельштейном.