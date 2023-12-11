Тина Канделаки ответила поклонникам на упреки о стремлении выглядеть молодо, об этом сообщает Газета.Ru.

Телеведущая рассказала, что ее часто критикую из-за стремления все время выглядеть молодо. По словам Канделаки, ничего необычного в этом нет — просто каждый должен ухаживать за собой.

«Повторюсь, спорт, питание, сон, уход за телом и лицом — это для меня рутина, как почистить зубы. Мы ведь не задаемся вопросами: "Почему все хотят здоровые зубы, зачем их чистить?" Еще 100 лет назад люди были без большей части зубов, нежели сейчас», — объяснила она.

Канделаки рассказала, что для борьбы с морщинами следует комплексно подходить к уходу за лицом. Так, важно ежедневное очищение кожи и увлажнение утром и вечером.

«Маски и патчи круглый год на постоянной основе 2-3 раза в неделю. Инъекции и пилинги — здесь я доверяю своему косметологу. Пилинги делаю только химические, не признаю абразив. Он сдирает верхний слой кожи. Все шелушится», — рассказала ведущая.

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