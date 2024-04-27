«Результат сами видите»: Тина Канделаки ответила на слухи о своей пластике

Телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки отреагировала на слухи о своей пластике. В личном блоге знаменитость заявила, что не прибегала к хирургическим вмешательствам для изменения своей внешности, и поделилась кадрами до и после преображения.

Тина Канделаки активно следит за своей внешностью. Телеведущая занимается в зале, соблюдает диету и ухаживает за кожей лица и тела. Однако некоторые считают, что внешность знаменитости — не только ее заслуга, но и пластических хирургов. Так, накануне одна из подписчиц спросила, прибегала ли журналистка к процедуре по удалению комков Биша (небольшие скопления подкожного жира, расположенные в области щек).

Знаменитость решила ответить на вопрос, сопроводив его своими снимками до и после изменения внешности. По словам Тины Канделаки, ее лицо изменилось, но не из-за пластических операций. Телеведущая призналась, что два года носила брекеты.

«Я не удаляла комки Биша, но я два года ходила с брекетами. Результат сами видите», — подписала кадры Тина Канделаки.

Журналистка заявила, что не готова менять свою внешность с помощь уколов красоты и хирургических процедур. Тина Канделаки предпочитает работать над своим телом и лицом самостоятельно.

«Для себя я давно решила: лучше потрачу сколько угодно времени, но своими силами сделаю лучшую версию себя. Это сложно, это постоянная работа с собой, поэтому я почти каждый день показываю, что не ленюсь, а прихожу в спортзал. Быстро — не значит хорошо, я не готова платить за быстрые изменения гематомами и ожогами», — заявила телеведущая.

Ранее мы писали о том, что Тина Канделаки оправдалась за участие детей знаменитостей в шоу «Новая Фабрика звезд».