Тина Канделаки опровергла новости о завышенном гонораре Кологривому, заменившему Киркорова

Сопродюсер новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все» Тина Канделаки опровергла информацию о том, что актеру Никите Кологривому заплатили завышенный гонорар за съемки в комедии. Напомним, что в ленте Кощей из «Слова пацана» заменил певца Филиппа Киркорова, которому устроили бойкот на ТВ после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

В личном Telegram-канале Канделаки записала видеообращение к журналистам, в котором попросила их перепроверять факты. По ее словам, Кологривый действительно снялся в фильме, но при этом не запрашивал огромные суммы. То же касается и Клавы Коки, которая заменила Анну Asti.

«Я понимаю, что наш новогодний фильм – это теперь главная новость дня. Но хочу всех попросить успокоиться и все-таки заниматься проверкой фактов. Конечно ни о каком завышенном гонораре речи не было. Спасибо большое Никите, он большой артист, и Клаве Коке за то, что откинулись и согласились на эту авантюру», - сказала Канделаки.

Также телеведущая «закинула» спойлер. По ее словам, в фильме появятся еще артисты, о которых раньше речи не шло. Кто именно, она не уточнила.

Ранее стало известно, что Минкультуры РФ не станет лишать Филиппа Киркорова звания народного артиста.