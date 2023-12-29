Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста РФ

Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста страны после скандальной вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минкультуры РФ.

В ведомстве пояснили, что «награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления».

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Глюкоза, Ксения Собчак и другие поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Король поп-эстрады извинился после мероприятия, но, тем не менее, федеральные телеканалы объявили ему бойкот. Недавно стало известно, что в перезапуске «Иван Васильевич меняет профессию» его заменили молодым актером Никитой Кологривым. Также впервые за 30 лет без участия Киркорова могут пройти новогодние эфиры.