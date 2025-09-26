Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки опровергла информацию о задержании инженера телеканала «Матч ТВ». По ее словам, мужчина относится к другому активу.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Канделаки.

«Информация, распространённая в ряде публикаций, не соответствует действительности: задержанный не является сотрудником «Матч ТВ». Речь идёт о сотруднике другого актива», - сообщила Канделаки.

Публикация о задержании инженера «Матч ТВ» появилась в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти». Говорилось, что суд отправил его под стражу – мужчина обвиняется в финансировании терроризма. В частности, говорилось, что он перевел средства запрещенной террористической организации.

Канделаки добавила, что «холдинг категорически осуждает любые проявления поддержки терроризма — словом, делом или средствами».

«Мы не приемлем и не признаём такую деятельность и будем прилагать все необходимые усилия для выявления и привлечения виновных к ответственности. Мы уверены, что каждый, кто замешан в финансировании или иной поддержке террористической деятельности, понесёт заслуженное наказание в полном соответствии с законом», - отметила Канделаки.

