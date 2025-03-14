Тина Канделаки назвала Павла Волю уникальным ведущим в его день рождения

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки поздравила Павла Волю с днем рождения. Звезда написала в соцсетях множество теплых слов в адрес именинника и назвала его уникальным ведущим.

«Паша, ты тот мужчина, о котором можно говорить много и по-разному. Можно сыпать банальными цитатами о «человеке, который сделал себя сам» (и быть правой!), можно говорить о том, что актер в нашем мире больше чем просто актер, а можно признать, что капитал сегодня пляшет под дудку таланта. И это так и есть», – написала она 14 марта.

Канделаки отметила, что после выступлений юмориста даже скептики превращаются в его поклонников. Тина подчеркнула, что мужчина не впадает в уныние и является примером для других.

«Ты сочетаешь в себе всё. Уникальный ведущий, любящий муж, требовательный отец, настоящий друг, коллега, готовый прийти на помощь в любой ситуации, — всё это ты», – добавила она.

Продюсер напомнила о том, что Павел был обычным парнем из Пензы, и назвала его «настоящим бриллиантом». Она добавила, что мужчина находится лишь в начале своего пути и не должен останавливаться.

Ранее мы писали о том, что Павел Воля дал совет Даве и беременной Краймбрери и нарвался на критику.