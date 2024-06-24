Тина Канделаки назвала большой утратой смерть теннисистки Анны Дмитриевой. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

24 июня стало известно о смерти теннисистки и спортивного комментатора Анны Дмитриевой. Она скончалась в возрасте 83 лет. После окончания спортивной карьеры Дмитриева вела блок спортивных новостей и комментировала турниры.

По словам Тины Канделаки, спортсменка влюбила в спорт многих россиян.

«Сколько спортсменов получили карьеру на телевидении благодаря ей, сколько талантливых комментаторов она привела в эфир, скольких вдохновила… Она впервые рассказала всему Советскому Союзу, что такое Уимблдон, и создала настоящую спортивную журналистику», — рассказала она.

Медиаменеджер добавила, что Дмитриева жила своей профессией вместе с супругом и сыном.

Ранее мы писали о том, что комментатор Дмитрий Губерниев назвал своей мамой в профессии скончавшуюся Анну Дмитриеву.