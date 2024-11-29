Тимура Хайдарова пригласили в Китай развивать пластическую хирургию

Пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, что его пригласили в Китай развивать это направление там. Подробностями он поделился на презентации клипа своего пациента, друга, певца Филиппа Киркорова.

«После скандалов я понимал, что мои руки, талант, голову и знания никто не отнимет. Недавно меня пригласили в Китай – развивать пластическую хирургию в Китае», - сказал Хайдаров. Соответствующее видео приводит Super.ru.

Также во время общения с журналистами он попросил прощения у тех, кого обидел.

«Из известных вам это Анастасия Сланевская, Любовь Залмановна (Успенская - прим.), добавилась Лолита, с которой мы не знакомы вообще», - произнес хирург.

Хайдаров рассказал, что недавно позвонил и написал певице Славе. Он предлагал «зарыть топор войны». Артистка ничего не ответила.

Слова Лолиты о том, что она не пойдет к Хайдарову даже на эпиляцию, его не задели. Врач готов «дернуть волосы» певице при необходимости, передает Telegram-канал «Звездач».

Ранее Хайдаров дал интервью сайту «Страсти». Он рассказал о конфликтах со звездами и самых популярных сейчас пластических операциях.