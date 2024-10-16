Внешность играет большую роль в жизни человека, особенно, если его работа связана с публичной деятельностью. В погоне за красотой и молодостью знаменитости обычно обращаются к специалистам. Пожалуй, самым большим количеством звездных клиентов может похвастаться только пластический хирург Тимур Хайдаров. Из небольшого промышленного городка Узбекистана ему удалось стать известным в России врачом, открыть свою клинику и подружиться с Филиппом Киркоровым. Репутация Хайдарова неидеальна — некоторые артисты обвиняли его в некачественно сделанной работе, но он успешно преодолевает все трудности. Сайт «Страсти» решил пообщаться со знаменитым хирургом и узнал у него о пути в профессию, конфликтах со звездами и самых популярных сейчас пластических операциях.

«Все важные решения закладываются в детстве»

— Тимур, вы родом из Узбекистана. Расскажите, как прошло ваше детство? Вы росли в обеспеченной семье? Правда ли, что именно мама вам помогла определиться с будущей профессией?

— Да, я родился в тогда еще Узбекской СССР, в небольшом промышленном городке под названием Навои. Я рос в обычной семье: мама по профессии хирург, а отец — инженер. Мне кажется, что все наши важные решения во взрослой жизни закладываются ещё в детстве. Будучи ребенком, я очень часто ходил на работу к маме, сидел в ординаторской и наблюдал, как люди в белых халатах что-то обсуждали, изучали анализы, снимки, истории болезни. Я их тогда считал супергероями. Наверное, в то время у меня и появилось сильное желание — стать врачом и спасать жизни людей.

— И вы поступили на лечебный факультет в Самарканде. Как вы определились с будущей специализацией? Любовь к хирургии передалась от матери?

— После окончания Самаркандского медуниверситета я думал стать урологом, но в ординатуре мои планы поменялись. Я попал к прекрасному наставнику по экстренной и плановой хирургии и всерьез полюбил это направление медицины. Окончательное осознание, что я на правильном пути, пришло, когда я погрузился в быт хирурга: ночные дежурства, быстрое принятие решения, от которого зависит чья-то жизнь, слова благодарности от родственников пациентов. Ординатура проходила в экстренном центре — я практиковался и днем, и ночью. Именно там я определился с будущей специализацией.

— Когда вы решили переехать в Россию? И как скоро перебрались в Москву, где прошли обучение на пластического хирурга?

— В Россию я переехал в 2015 году. Первым делом занялся оформлением документов, разрешающих врачебную деятельность в стране. Затем прошел аккредитацию, получил право на осуществление медицинской деятельности и начал работать хирургом в Воронеже, куда я перебрался по программе переселения.

Безусловно, я столкнулся со сложностями при трудоустройстве в России. Я считал, что я — специалист, практикующий хирург, выполнял плановые и экстренные операции и ожидал быстрого старта в России. Но этого не произошло. Я устроился на работу в одну из частных клиник Воронежа, а затем мне предложили пройти переквалификацию на пластического хирурга, и я уехал учиться в Москву.

«Молодым врачам сейчас непросто»

— В СМИ пишут, что для оплаты обучения вам пришлось работать в кальянной. Это правда?

— Правда. В тот период переподготовка стоила около 500 тысяч рублей. Чтобы оплатить учебу, мне приходилось подрабатывать по выходным в ресторанной сфере — кальянщиком. Не считаю нужным это скрывать. Рассказывая о своем пути, я подаю пример всем молодым врачам и студентам, которым сейчас действительно непросто. Учеба в медвузе занимает очень много времени. Когда сверстники уже работают, будущим медикам приходится все еще ходить на занятия. Нет ничего зазорного в том, чтобы подрабатывать на пути к своей мечте. Главное — грамотно распределить время. Всю неделю я занимался, а в выходные трудился в ресторане. После успешной сдачи экзаменов я получил диплом и вернулся в Воронеж, где начал практику пластического хирурга.

— Расскажите о первых успехах в Воронеже. Через какое время вы решились насовсем перебраться в Москву?

— В Воронеже я быстро стал популярным врачом и у меня появилось много пациентов. За свои заслуги я получил награду «Лучший пластический хирург Черноземья». Но спустя год мне стало там тесно, и мне предложили начать практику в Москве. Своих пациентов в Воронеже я не оставил и долгое время работал на два города. Постепенно я полностью переехал в столицу.