«У меня была идеальная репутация»: Тимур Хайдаров — о дружбе с Киркоровым, скандалах и любви к кулинарии
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Внешность играет большую роль в жизни человека, особенно, если его работа связана с публичной деятельностью. В погоне за красотой и молодостью знаменитости обычно обращаются к специалистам. Пожалуй, самым большим количеством звездных клиентов может похвастаться только пластический хирург Тимур Хайдаров. Из небольшого промышленного городка Узбекистана ему удалось стать известным в России врачом, открыть свою клинику и подружиться с Филиппом Киркоровым. Репутация Хайдарова неидеальна — некоторые артисты обвиняли его в некачественно сделанной работе, но он успешно преодолевает все трудности. Сайт «Страсти» решил пообщаться со знаменитым хирургом и узнал у него о пути в профессию, конфликтах со звездами и самых популярных сейчас пластических операциях.
«Все важные решения закладываются в детстве»
— Тимур, вы родом из Узбекистана. Расскажите, как прошло ваше детство? Вы росли в обеспеченной семье? Правда ли, что именно мама вам помогла определиться с будущей профессией?
— Да, я родился в тогда еще Узбекской СССР, в небольшом промышленном городке под названием Навои. Я рос в обычной семье: мама по профессии хирург, а отец — инженер. Мне кажется, что все наши важные решения во взрослой жизни закладываются ещё в детстве. Будучи ребенком, я очень часто ходил на работу к маме, сидел в ординаторской и наблюдал, как люди в белых халатах что-то обсуждали, изучали анализы, снимки, истории болезни. Я их тогда считал супергероями. Наверное, в то время у меня и появилось сильное желание — стать врачом и спасать жизни людей.
— И вы поступили на лечебный факультет в Самарканде. Как вы определились с будущей специализацией? Любовь к хирургии передалась от матери?
— После окончания Самаркандского медуниверситета я думал стать урологом, но в ординатуре мои планы поменялись. Я попал к прекрасному наставнику по экстренной и плановой хирургии и всерьез полюбил это направление медицины. Окончательное осознание, что я на правильном пути, пришло, когда я погрузился в быт хирурга: ночные дежурства, быстрое принятие решения, от которого зависит чья-то жизнь, слова благодарности от родственников пациентов. Ординатура проходила в экстренном центре — я практиковался и днем, и ночью. Именно там я определился с будущей специализацией.
— Когда вы решили переехать в Россию? И как скоро перебрались в Москву, где прошли обучение на пластического хирурга?
— В Россию я переехал в 2015 году. Первым делом занялся оформлением документов, разрешающих врачебную деятельность в стране. Затем прошел аккредитацию, получил право на осуществление медицинской деятельности и начал работать хирургом в Воронеже, куда я перебрался по программе переселения.
Безусловно, я столкнулся со сложностями при трудоустройстве в России. Я считал, что я — специалист, практикующий хирург, выполнял плановые и экстренные операции и ожидал быстрого старта в России. Но этого не произошло. Я устроился на работу в одну из частных клиник Воронежа, а затем мне предложили пройти переквалификацию на пластического хирурга, и я уехал учиться в Москву.
«Молодым врачам сейчас непросто»
— В СМИ пишут, что для оплаты обучения вам пришлось работать в кальянной. Это правда?
— Правда. В тот период переподготовка стоила около 500 тысяч рублей. Чтобы оплатить учебу, мне приходилось подрабатывать по выходным в ресторанной сфере — кальянщиком. Не считаю нужным это скрывать. Рассказывая о своем пути, я подаю пример всем молодым врачам и студентам, которым сейчас действительно непросто. Учеба в медвузе занимает очень много времени. Когда сверстники уже работают, будущим медикам приходится все еще ходить на занятия. Нет ничего зазорного в том, чтобы подрабатывать на пути к своей мечте. Главное — грамотно распределить время. Всю неделю я занимался, а в выходные трудился в ресторане. После успешной сдачи экзаменов я получил диплом и вернулся в Воронеж, где начал практику пластического хирурга.
— Расскажите о первых успехах в Воронеже. Через какое время вы решились насовсем перебраться в Москву?
— В Воронеже я быстро стал популярным врачом и у меня появилось много пациентов. За свои заслуги я получил награду «Лучший пластический хирург Черноземья». Но спустя год мне стало там тесно, и мне предложили начать практику в Москве. Своих пациентов в Воронеже я не оставил и долгое время работал на два города. Постепенно я полностью переехал в столицу.
«Мне необходимо развитие, профессиональный рост»
— Сначала вы работали в найме, а после уже открыли собственную клинику. Насколько сложно было запускать свой бизнес?
— Идея открыть свою клинику появилась давно, и мне поступали соответствующие предложения. Но решился на это я только через семь лет практики. Я так устроен: мне необходимо развитие, профессиональный рост. И как только я осознал, что готов стать не только врачом, но и руководителем, владельцем, только тогда решился на свой бизнес.
Начать бизнес несложно, гораздо сложнее развиваться и удерживать высокий уровень, который мы сами установили. У нас не маленькая клиника пластической хирургии, а целый комплекс, позволяющий решать эстетические проблемы и вопросы здоровья в целом. Мы сочетаем и пластическую хирургию и косметологию, достижения превентивной медицины. И всё это на передовом оборудовании, в суперсовременной клинике, отвечающей всем современным мировым медицинским стандартам. И, конечно, у нас работают лучшие врачи — мои коллеги.
— Зимой 2024 года вы заявили, что закрываете клинику «Русская медицина». Получается, у вас было в собственности два медучреждения?
— Нет, открытие клиники под брендом «Русская медицина» было только в планах. Дальше утверждения юрлица дело не зашло. Юрлицо долго бездействовало и не вело коммерческую деятельность, поэтому было принято решение его ликвидировать. Двух клиник у меня не было.
«Звезды — такие же люди»
— Когда вы начали работать со звездами? С ними сложнее взаимодействовать, чем с немедийными пациентами?
— Я уже неоднократно говорил, что звезды такие же люди, как и все остальные, со своими страхами и переживаниями. Но из-за медийности они тщательно выбирают врача, которому могут доверить свою внешность и здоровье. Знаменитости стали приходить ко мне по совету знакомых и друзей, сработал метод сарафанного радио. Тогда я принимал очень много пациентов, которые всем меня рекомендовали. Имена первых звезд, которым я делал операции, назвать не могу — это врачебная тайна.
— Почему знаменитости обращаются именно в вашу клинику?
— Они чувствуют отношение и уровень учреждения — премиальный сервис, персональный подход к каждому пациенту, видят профессионализм сотрудников, обращают внимания на рекомендации друзей и знакомых. Каждый наш клиент знает, что мы сохраняем медицинскую тайну, и папарацци не снимут звезду в стенах нашей клиники.
— Некоторые звездные клиенты, как известно, стали вашими друзьями. Вы говорили, что близко общаетесь с Филиппом Киркоровым. Поддерживаете с ним связь вне работы?
— Со многими пациентами я поддерживаю приятельские отношения. С Филиппом мы дружим семьям: ходим друг к другу в гости, проводим вместе выходные, часто видимся. Наша дружба возникла сама собой. Могу сказать, что он очень хороший, отзывчивый человек и товарищ, который всегда поможет и поддержит.
Про скандалы
— В 2023 году Слава и Любовь Успенская «накинулись» на вас с обвинениями в неудачной пластике. Прокомментируете этот скандал?
— До августа 2023 года у меня была идеальная репутация, пока не разразился всем известный скандал. Я открыт к диалогу, мы живём в правовом государстве, где всегда можно обратиться в суд и получить законное решение. Ситуация урегулирована.
— Вы также оказались в центре скандала после гибели предпринимателя Петра Гаврилова. Сейчас, после всех потрясений, работа клиники стабилизировалась?
— На сегодняшний день ситуация разрешилась. Все стабилизировалось, и мы работаем в прежнем режиме. Регулярно делаем операции. Планируем расширять различные направления медицины.
— Весной появилась информация, что в вашей клинике обнаружили врачей без соответствующего образования и просроченные лекарства. Как вы можете это прокомментировать?
— Это какое-то недоразумение. Посудите сами, наша клиника находится практически в центре Москвы, среди постоянных клиентов много звезд. Разумеется, у нас есть все документы, а врачи с достойным образованием и квалификацией.
Могу объяснить, как все произошло. Медицинский бизнес часто проверяют. В рамках очередной проверки мы предоставили все документы на сотрудников, но их некорректно внести в онлайн-реестр. После этого и вышли статьи, порочащие репутацию клиники. На самом деле, в нашем учреждении все соответствует высоким стандартам, сотрудники работают официально, мы платим налоги. Это серьезный, абсолютно «белый» бизнес.
— Насколько сложно управлять своей клиникой и одновременно оперировать пациентов? Как вы справляетесь с ежедневными нагрузками и высоким напряжением?
— Ежегодно я выполняю большое количество операций. У меня наработана большая база довольных пациентов, я завоевал высокое доверие. Я специализируюсь на операциях по телу: липосакции, маммопластике, абдоминопластике (оперативное вмешательство, направленное на восстановление эстетических пропорций живота — прим. «Страсти»), восстановлении после родов. Стараюсь не делать манипуляции, которые мне не нравятся.
Управлять клиникой не просто, но благодаря команде профессионалов у нас всё получается. Вся команда работает на благо пациента, и наши гости это чувствуют.
Совмещать руководство клиникой и практику хирургом трудно, это совершенно другая нагрузка и ответственность. С этим мне помогает справиться правильный образ жизни и спорт. Большую роль играет и поддержка семьи. Когда я приезжаю после тяжелого рабочего дня, обнимаю жену и детей — это очень заряжает энергией. У меня есть хобби: очень люблю готовить. Особенно нравится жарить что-нибудь на огне в выходные. Это придает мне сил.
«Не стоит гнаться за трендами»
— Какие операции сейчас пользуются наибольшим спросом? Или тренд на натуральность снизил число желающих лечь под нож пластического хирурга?
— По моему мнению, не стоит гнаться за трендами. В последнее время я тоже замечаю моду на натуральность. Но все пациенты разные, и их запросы отличаются. Поток желающих сделать эстетические операции, наоборот, вырос. Просто теперь все хотят аккуратную пластику с максимально естественным эффектом.
— Ваша задача — преображать пациентов. А что скажите о себе? Меняли ли вы свою внешность?
— Я сделал единственную операцию — убрал комки Биша. У меня азиатский тип внешности и без щечного жира мое лицо стало более узким. Регулярно пользуюсь уходовыми косметологическими процедурами, особенно аппаратной косметологией. Недавно попробовал клеточные технологии — инъекции клеток молодости. Эффект, по-моему, получился отличный.
— Почему люди решаются лечь под нож пластического хирурга. Что ими движет?
— У каждого свои причины. Можно выделить несколько групп людей. Некоторые делают операции чтобы восстановить свою утраченную красоту, исправить возрастные изменения, изменения тела после родов или гормональных скачков. А есть пациенты, которые ложатся под нож хирурга, чтобы преобразиться и изменить свою жизнь, думая, что, исправив внешность, у них наладятся личные отношения. Я считаю, что это как раз заблуждение. Но, если пластика поможет человеку почувствовать себя увереннее и счастливее, то почему бы не попробовать?
Есть еще одна категория людей, которые подвержены пресловутым трендам и хотят быть на кого-то похожими. Но врач должен рассматривать каждый случай только с точки зрения, есть ли показания к операции или нет.
— Какие операции, чаще всего, делают женщины, а какие — мужчины?
— Женщины, чаще всего, предпочитают операции по улучшению фигуры: липосакцию, абдоминопластику, восстановление фигуры после родов, маммопластику. Пользуется популярностью среди них и ринопластика.
На самом деле, мужчины не уступают женщинам. Тенденция последних лет показывает, что представители сильного пола предпочитают липосакцию с прорисовкой спортивного силуэта. Часто они обращаются и за блефаропластикой.
«Не пойду на негармоничные вмешательства»
— Бывает, что пациент хочет изменить внешность не в лучшую сторону? Если вы понимаете, что «новое лицо» не подойдет человеку, можете ему отказать?
— Безусловно, если я понимаю, что операция противопоказана пациенту или результат ему не подойдет, я стараюсь отговорить его от такого решения. Сам в таком случае я точно откажусь оперировать: берусь только за те работы, когда осознаю, что итог будет гармоничным и эстетичным. При этом я понимаю, что человек может обратиться к другому хирургу, поэтому стараюсь поговорить и привести соответствующие аргументы, которые убедят пациента.
— Есть ли среди ваших звездных клиентов те, которые, на ваш взгляд, переборщили с пластикой?
— Я всегда стараюсь отговорить, как уже пояснил выше. Но бывает, что пациент всё решил для себя и переубедить его уже невозможно. Конечно, он найдёт врача, который согласится и сделает операцию. Я и специалисты нашей клиники на негармоничные вмешательства не пойдут, но рынок пластической хирургии большой. Называть имена я, конечно, не стану, но, думаю, вы и сами видите эти результаты.
— Существует ли самая опасная для жизни и здоровья пациента пластическая операция?
— Риски по большинству популярных операций минимизированы. Но надо понимать, что любое хирургическое вмешательство может привести к осложнениям. Самые непростые манипуляции в этом плане — операции, направленные на изменение костного скелета черепа с целью трансформации форм лица и удаление рёбер для формирования тонкой талии. Но в нашей клинике мы применяем методику формирования узкой талии без удаления рёбер. Это абсолютно безопасно и риски осложнений сведены к минимуму.
— Вы отец трёх дочерей. Хотели бы, чтобы наследницы пошли по вашим стопам и тоже стали врачами?
— Что касается выбора профессии моих дочек, я считаю, что выбор будет за ними. Я бы, конечно, хотел, чтобы кто-то из них посвятил себя медицине, таким образом в моей семье была бы целая династия врачей. Я буду прикладывать к этому все усилия, чтобы заинтересовать их медициной. Но заставлять точно не буду. В более осознанном возрасте они сделают свой выбор сами.
— Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для вас?
— Страсть для меня — моя работа, она приносит мне неимоверное количество сил и энергии. Когда я преображаю людей, делаю их красивыми, счастливыми, вижу довольные глаза моих пациентов, это мотивирует меня развиваться, достигать крутых результатов.