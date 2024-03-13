Певец Тимур Родригез признался, что шесть лет не пил алкоголь

Телеведущий, певец и шоумен Тимур Родригез выступил с живым концертом в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Он рассказал о жизни и творчестве.

Артист пообщался на тему вредных привычек. Он признался, что никогда не курил и шесть лет не употреблял алкоголь. Но у него не было четких установок по этому поводу.

«Я пил алкоголь какое-то время, когда играл в КВН, но даже тогда, когда был частью КВН и Comedy Club, я не курил», – рассказал шоумен.

Родригез отметил, что таким образом отмечал успехи и неудачи. Но потом отказался от алкоголя. Недавно он сделал исключение.

«В этом году у меня просто был повод поднять бокал за классные события в моей жизни. Это не значит, что шесть лет не было алкоголя, а теперь развязал. Я и не завязывал, просто желания делать это не было. Нет его и сейчас, просто иногда случаются какие-то события. Я абсолютно спокоен и свободен в этом», – объяснил певец.

Сейчас артист сосредоточен на работе. Он снимается в шоу, записывает песни и выпускает клипы. В студии «Авторадио» Тимур рассказал о своей очередной премьере – клипе к песне «Чао, Бамбино!».

«Со мной в студии находится прекрасная актриса Катя Кабак, исполнившая в клипе главную роль. Когда речь зашла о том, что мы снимаем клип, где должна быть ярчайшая красивая девушка, чтобы показать все эти итальянские и латиноамериканские страсти, варианта кроме Кати даже не было», – признался артист.

Актрису Катю Кабак и шоумена Тимура Родригеза, который недавно развелся с женой, уже несколько месяцев подозревают в романе.