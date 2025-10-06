Тимур Родригез может заработать на алименты для двух сыновей за 45 минут

Тимур Родригез подал в суд на бывшую жену, чтобы снизить алименты. Однако он может заработать на выплаты для детей за 45-минутное выступление на корпоративе.

Как пишет Super.ru, за исполнение шести песен на частных мероприятиях Тимур просит 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, он работает в качестве ведущего. За пятичасовую смену он получает 2,5 миллиона рублей.

Также Родригез за съемочный день зарабатывает порядка 400 тысяч рублей.

После развода шоумен обязался платить 1,5 миллиона рублей алиментов детям: 16-летнему Мигелю и 12-летнему Даниэлю. Кроме того, он подписал договор на ежемесячное содержание бывшей жены в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Родригез не глядя подписал документы у нотариуса, но позже осознал, что не потянет миллионную сумму ежемесячных выплат. Тимур обратился в суд с требованием снизить алименты в три раза — до 500 тысяч рублей в месяц.