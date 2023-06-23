«Целовался взасос с теми, кто отверг меня»: Тимур Родригез рассказал о бурной жизни в школе

Певец Тимур Родригез признался в проблемах с поведением в школе. Знаменитость употреблял крепкое словцо и показывал лунную походку на парте во время урока физики. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Родригез отмечает, что никогда не курил, не пил, и особо не хулиганил. Все время уходило на репетиции и выступления.

«Единственное, за чем меня застали, это как я употреблял крепкое словцо со своими одноклассниками. Я тогда был еще очень маленький. А потом мне сказали, что мне это не идет», – сказал артист.

Он добавил, что в старшем возрасте продолжает употреблять крепкое словцо. Но зато он и сейчас не пьет и не курит. Артист признался, что в школе его родителей вызывали к директору, но это было связано только с поведением.

«Я танцевал на парте лунной походкой на уроке физики. Но это исключительно в знак протеста», – сказал знаменитость.

Сейчас проходит пора выпускных, поэтому певец вспомнил и свой выпускной. По его словам, он целовался взасос с теми, кто отверг его в шестом классе. Тимур понял, что хорош собой и убедителен.

Ранее мы писали о том, что певца Тимура Родригеза преследуют неудачи. Артист всегда появляется в личном микроблоге с широкой улыбкой, но недавно серьезно обратился к своим поклонникам. Он рассказал страшную историю, которая произошла с ним на съемках популярного шоу. Зрители в какой-то момент подумали, что звезде понадобится помощь врачей.