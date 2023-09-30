Тимур Хайдаров вместе с женой ушли из клиники пластической хирургии
Тимур Хайдаров с женой вышли из числа учредителей клиники пластической хирургии.
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Тимур Хайдаров с женой вышли из числа учредителей клинки пластической хирургии, об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».
После новостей о внеплановых проверках в клиниках Хайдарова хирург и его жена вышли из состава учредителей клиники «Кьюлаб». Это одно из трех медучреждений, в которых официально работает хирург. В двух других, «Олимп Клиник» и «ДжиЭмТи», Хайдаров не значится среди учредителей.
При этом клиника «Кьюлаб» не может похвастаться большими заработками — за прошлый год выручка составила 24 миллиона рублей, а расходы — 23,9 миллионов. Чистая прибыль — всего 158 тысяч рублей.
Напомним, скандал между Тимуром Хайдаровым и певицей Славой начался несколько месяцев назад. Звезда жаловалась на неудовлетворительные результаты пластической операции. Позже к претензиям присоединилась другая певица — Любовь Успенская.
Ранее мы писали о том, что Тимур Хайдаров согласился на переговоры, предложенные адвокатом Еленой Сениной, которая представляет стороны потерпевших. Беседа назначена на 1 октября. Однако это никак не повлияет на заявления в полицию, поданные пострадавшими ранее.