Тимур Хайдаров вместе с женой ушли из клиники пластической хирургии

Тимур Хайдаров с женой вышли из числа учредителей клинки пластической хирургии, об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

После новостей о внеплановых проверках в клиниках Хайдарова хирург и его жена вышли из состава учредителей клиники «Кьюлаб». Это одно из трех медучреждений, в которых официально работает хирург. В двух других, «Олимп Клиник» и «ДжиЭмТи», Хайдаров не значится среди учредителей.

При этом клиника «Кьюлаб» не может похвастаться большими заработками — за прошлый год выручка составила 24 миллиона рублей, а расходы — 23,9 миллионов. Чистая прибыль — всего 158 тысяч рублей.

Напомним, скандал между Тимуром Хайдаровым и певицей Славой начался несколько месяцев назад. Звезда жаловалась на неудовлетворительные результаты пластической операции. Позже к претензиям присоединилась другая певица — Любовь Успенская.

Ранее мы писали о том, что Тимур Хайдаров согласился на переговоры, предложенные адвокатом Еленой Сениной, которая представляет стороны потерпевших. Беседа назначена на 1 октября. Однако это никак не повлияет на заявления в полицию, поданные пострадавшими ранее.