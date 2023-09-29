Стала известна дата переговоров между хирургом Хайдаровым и пострадавшими пациентками

Пластический хирург Тимур Хайдаров встретится с недовольными пациентками и представителями клиник, чтобы разобраться в конфликте без суда. Адвокат Елена Сенина рассказала, что встреча назначена на 1 октября. Об этом сообщает kp.ru.

Все стороны согласились участвовать в переговорах, чтобы не доводить разбирательство до суда.

«Лица, имеющие претензии к клиникам и Хайдарову, прилетят с разных уголков страны, оставив дом и работу, потратив деньги, чтобы встретиться «глаза в глаза», – сообщила адвокат.

Напомним, что конфликт с участием не только пациентов, но и хирурга, а также звезд шоу-бизнеса произошел в июле этого года. Певица Слава выразила недовольство работой Хайдарова, ее поддержала коллега Любовь Успенская. Оказалось, что есть еще десятки женщин, которых тоже не устроило качество работы доктора. Стороны до сих пор выдвигают обвинения, и никак не могут договориться.

Адвокат Елена Сенина поддерживает пострадавших женщин, но предлагает уладить спор без судебных разбирательств. С момента как скандал стал достоянием общественности, пациентки начали получать компенсации от клиник. Теперь они хотят продолжить переговоры с помощью процедуры медиации, все участники согласились.

«Подчеркну, что это не имеет отношения к деятельности правоохранительных и надзорных органов. На их работу мы не влияем, заявления поданы и будут рассмотрены в законном порядке», – пояснила Сенина.

Ранее мы писали о том, что Тимур Хайдаров и его жена пожаловались на травлю в Сети Екатерине Мизулиной. Супруга доктора Светлана показала ей переписки, сообщения и ролики публичных людей с оскорблениями в их адрес.