Тимур Хайдаров проиграл суд Александру Вдовину, который жаловался на гниение после операции

Мещанский суд Москвы отказал пластическому хирургу Тимуру Хайдарову в удовлетворении исковых требований к Александру Вдовину. С ответчика хотели взыскать 5 млн рублей за то, что он якобы оболгал специалиста.

О проигрыше Хайдарова сообщил сайт Kp.ru.

Вдовин делал операцию у врача в 2017 году, а потом пожаловался, что началось гниение. Подтверждая слова, Вдовин прикладывал результаты экспертизы.

Адвокат Александр Бенхин рассказывал, что врач угрожал пластическому хирургу и запугал семью. Тогда представители Хайдарова подали иск к Вдовину. Спустя несколько месяцев – 12 июля - стало известно, что суд отказал полностью.

Адвокат Елена Сенина призналась, что «довольна работой». В рамках рассмотрения иска Хайдарова защитники Вдовина намерены подать иск о возмещении судебных расходов. Дополнительно юристы намерены взыскать компенсацию вреда здоровью.

«В настоящее время решается вопрос о подаче иска со стороны Вдовина о компенсации вреда здоровью, который он получил в результате операции», — добавила она.

Ранее Вдовин дал интервью сайту «Страсти», в котором рассказал о скандалах с Хайдаровым, а также назвал самые популярные операции у пациентов.