Александр Вдовин: «Всех родственников я уже прооперировал, близких друзей тоже»

Пластическая хирургия с каждым годом набирает все большую популярность в мире. Кто-то в погоне за идеалом меняет себя полностью, а кто-то пытается избавиться от дефектов и поднять самооценку. Причины разные. Мы решили посмотреть на эту ситуацию изнутри.

Имя Александра Вдовина знают не только звезды шоу-бизнеса, но и простые обыватели. Известный пластический хирург, один из самых востребованных специалистов в своей области, тот самый легендарный «доктор Алекс», рассказал порталу «Страсти» о новых трендах красоты, Анджелине Джоли и скандале с Тимуром Хайдаровым.

Александр, расскажите, с чего начался ваш путь? Кем хотели стать в детстве? Почему выбрали именно пластическую хирургию?

Поначалу я мечтал быть врачом, ни о какой пластической хирургии не думал. После окончания института занимался челюстно-лицевой хирургией. Потом переключился на ортопедическую стоматологию — это раздел стоматологии, который посвящен диагностике и лечению нарушений целостности и функции зубочелюстной системы путем протезирования или установки регулирующих аппаратов. Конечно, мне уже тогда хотелось попробовать себя в чем-то новом, я много думал, на какую область стоит обратить внимание.

Все изменила моя поездка в Таиланд. В Бангкоке в компании я познакомился с одним хирургом, он как раз работал в пластической хирургии. Когда он узнал, что у меня медицинское образование и достаточный опыт в челюстно-лицевой хирургии, то предложил ассистировать во время одной операции — просто для того, чтобы понять, смогу ли я развиваться в этой области. Именно этот случай и изменил мое будущее: я понял, что пластическая хирургия — именно то направление, где я хочу (и смогу) добиться успеха и признания.

Назовите плюсы и минусы вашей профессии? Какие самые большие сложности встречаются на вашем пути? А что нравится в вашей специальности?

Плюсы в нашей профессии перетекают в минусы и наоборот. Надо понимать, что профессия пластического хирурга – очень энергозатратная и энергоресурсная. С каждым пациентом, который приходит к нам за советом, нужно не только побеседовать, но и позже попробовать реализовать его мечту. Самое сложное — добиться того результата, который устроит не врача, а пациента.

В моей профессии мне нравится бесконечная самореализация, самосовершенствование, новые знания. Не представляете эти ощущения, когда ты видишь, как меняется человек благодаря твоим навыкам пластического хирурга. Конечно, приятно, когда люди уходят довольные, потом приходят снова и снова, приводят с собой друзей и знакомых. Это – самый кайф, когда ты понимаешь, что нужен и полезен.

Каков ваш среднестатистический клиент? Опишите самый часто встречающийся типаж. Это люди из сферы шоу-бизнеса, домохозяйки, бизнес-леди или бизнесмены?

Ко мне приходят люди совершенно разнообразных профессий, нет привязки к шоу-бизнесу или еще к чему-то. Каждый хочет быть красивым, каждый хочет что-то подправить или изменить в своей внешности. К счастью, сегодня для этого есть все возможности – новейшие аппараты, процедуры, технологии.

Какие операции самые популярные у пациентов? Есть ли такие задачи, на которые вы никогда не согласитесь?

Так как я челюстно-лицевой хирург, то самая популярная операция, за которой ко мне обращаются, это блефаропластика верхнего и нижнего века. Далее идет операция по удалению комков Биша, коррекция слизистой. Также сейчас набирает популярность отопластика — изменение мочки уха, его размера и формы. Замыкает этот «хит-парад» – булхорн (сокращение расстояния между носом и верхней губой) и резекция ДАО (поднятие уголков губ).

При каком условии можете отказать пациенту?

Не каждого пациента можно брать и не всякому пациенту нужно делать то, что он хочет в себе поменять. Потому что пациенты, они не врачи. Они увидели, к примеру, какой-то фильм, сериал, приходят и показывают лица звезд, на которых хотят быть похожими. Но нужно понимать, что лицо полностью переделать невозможно, и чтобы быть похожим на какую-то звезду, то либо нужно провести огромное количество операций, либо иметь подходящие генетические параметры.

К вам обращаются преимущественно женщины? Или мужчин много? На какие операции чаще всего приходят мужчины?

Сейчас можно сказать, что идет соотношение 60 на 40. 60 процентов — это женщины и 40 — мужчины, которые тоже хотят подправить что-либо в своей внешности, убрать возрастные изменения.

Мужчины чаще всего приходят для того, чтобы улучшить качество кожи, убрать птозирование (по-другому «провисание» тканей лица, – прим. «Страсти») и сделать блефаропластику. Кто-то хочет более брутальную и мужественную внешность — здесь на помощь приходят инъекционные процедуры, с помощью которых можно, в том числе изменить форму носа.

Расскажите, с какого возраста можно делать пластические операции? А в каком возрасте это может быть опасно? Есть порог? К примеру, согласитесь оперировать 95-летнюю бабушку?

Давайте разберемся, с какой целью человек обращается к пластическому хирургу: это операция просто ради красоты или есть медицинские показания. Если у человека есть глобальные изменения во внешности из-за, возможно, каких-то заболеваний либо травм, тогда речь не идет о возрасте, речь идет о медицинских показаниях.

Ну а за красотой люди приходят и в 25, и в 60. Все зависит от того, что человек хочет в себе изменить. Хотя, конечно, 95-летним женщинам я бы не рискнул делать пластическую операцию, потому что есть медицинская этика и все те же медицинские показания. Но для более возрастных пациентов можно предложить аппаратные технологии, которые сегодня очень действенны, и спектр которых широк.

Ваше мнение, зачем люди делают пластические операции? Из-за неуверенности в себе? И можно ли это изменить после пластики? Правда ли, что после одного посещения пластического хирурга, хочется сделать еще какие-то операции?

Кто-то хочет улучшить внешность, кто-то – убрать возрастные изменения, кто-то – быть похожим на свой эталон красоты. Здесь нет предела совершенству. Конечно, бывает, что после первой пластической операции, видя классный результат, человек хочет меняться снова и снова. Тут многие порой заигрываются и надо вовремя остановиться. Лицо должно быть не как в той крылатой фразе: «Красота — это страшная сила». Хирург все-таки должен улучшать, а не менять до неузнаваемости. Это совершенно разные вещи.

Часто говорят о тренде на естественность. Из-за него у пластических хирургов стало меньше работы?

Нет, работы меньше не стало. Чтобы сделать лицо естественным, требуется провести колоссальную работу. Особенно если мы говорим о возрастных пациентах. Чтобы их привести к естественному виду, нужно потратить не только время и деньги, но и со стороны врача правильно подобрать методики по улучшению внешности. Не существует никакого шаблона, все операции делаются, во-первых, по показаниям, во-вторых, по внешним сопутствующим факторам. Правильно подобранная тактика позволяет человеку максимально приблизиться к естественному виду, который был в молодости.

Каких зарубежных и отечественных звезд чаще всего приводят в пример ваши пациенты? На кого хотят быть похожи и какими частями тела, лица?

Никто никаких примеров сейчас не показывает. Раньше хотели быть похожими на Мадонну, на Анджелину Джоли, даже есть термин «углы Джоли» – когда корректируются углы нижней челюсти. Сейчас все просто хотят определенную бьютификацию лица, иметь яркие отличительные особенности, более четкую структуру лица.

Расскажите, есть ли такое понятие как «бесшовная хирургия» или это миф?

Да, понятие «бесшовная хирургия» есть, это мой авторский метод, я провожу обучение хирургов. К сожалению, не все хирурги могут повторить эту технику. Смысл в том, что накладывается несколько послойных швов, по итогу эти швы совершенно незаметны, нити снимать не нужно, потому что они саморассасывающиеся. Все операции я провожу под местной проводниковой анестезией, потому что так глаза получаются просто идеальными. Это, еще раз повторю, мой авторский запатентованный метод.

Есть еще разговоры на тему имплантов, что они могут взорваться в самолете. Такое возможно? И при каких условиях?

Если имплант несертифицирован и не пригоден для использования — тогда да, это возможно. Но чтобы качественный имплант взорвался в самолете, я не представляю, какой силы должно быть давление или удар. Это нужно приложить какие-то нечеловеческие усилия, чтобы что-то где-то лопнуло.

Если бы пришлось оперировать близких родственников, стали бы вы это делать?

Если мы говорим о пластической хирургии, то всех родственников я уже прооперировал, близких друзей тоже. Если речь идет о спасении жизни, то здесь, если я могу чем-то помочь в силу моей специализации, то да, я прилагал бы усилия. Может быть, экстренно привлек бы еще каких-то специалистов.

Вы возьметесь исправлять ошибки другого хирурга?

Очень часто, к сожалению, приходилось исправлять ошибки других хирургов. В основном это касалось блефаропластики и булхорна (пластическая операция по подтяжке верхней губы, – прим. «Страсти»). Бывали моменты, что при удалении комков Биша не весь комок удалялся. Люди приходили на коррекцию слизистой, приходилось делать повторную операцию по удалению комков Биша и уже после этого делать коррекцию слизистой.

Самое сложное — переделывать глаза, потому что бывали случаи, когда, к сожалению, приходилось отправлять пациентов к хирургам, которые занимаются реконструкцией, то есть речь шла уже о спасении глаза после блефаропластики века. Это очень сложная тема, особенно если неправильно сделана блефаропластика нижнего века: человек может получить такую уже, увы, распространенную историю как выворот века. Это исправить уже практически невозможно, только реконструктивная хирургия может помочь это сделать.

Вы верите в то, что после пластики у человека меняется жизнь? Становится лучше, карьера вверх, появляется любовь?

Это совершенно неправильное понимание, потому что у человека может поменяться жизнь после того, как он, допустим, убрал нависание века. Пластическая операция может поменять жизнь, если у человека были сложные травмы, сложные медицинские показания. Тогда, конечно, после пластики он снова возвращается к нормальной жизни. А когда человек что-то сделал и вдруг карьера пошла вверх, я такого не слышал. Это просто миф, потому что только вы сами делаете и меняете свою жизнь.

Какой совет дадите человеку, который сомневается – делать ему пластику или нет?

Каждый пациент должен сделать выбор сам. Не надо никого уговаривать, потому что это должно быть решение самого человека. Он приходит, консультируется с врачом, принимает или не принимает его позицию по методике и сам точно должен знать: хочет он этого или не хочет.

В моде худышки или женщины с формами?

Нет такого разделения. Каждая женщина красива, каждая имеет свою изюминку и свои харизматические особенности. Нет понимания моды, есть понимание того, как ты сам себя чувствуешь в своем теле. Не стоит все-таки тупо следовать моде и изменяться под нее.

Были ли случаи, когда к вам обращались с просьбой полностью изменить внешность? Есть ли у пластического хирурга на это право?

Изменить внешность можно только с помощью челюстно-лицевой хирургии, когда вы полностью меняете лицо, форму черепа, вставляете импланты в скуловые зоны или подбородок. Таким я не занимаюсь, это – реконструктивная челюстно-лицевая хирургия.

Есть ли у операций сезонность? Какой сезон самый пиковый для пластических хирургов?

Сезонности как таковой нет, пластические операции можно делать в любое время года. Но, конечно, для реабилитационного периода жаркое время года, палящее солнце — не самое лучшее время.

Если я хочу сделать операцию, то как не нарваться на мошенника, а найти хорошего специалиста? Как понять, что это профессионал?

В современном мире вы можете увидеть результаты «до и после» – то, чего не было раньше. А когда-то работало только сарафанное радио. И я хочу сказать, что и сегодня этот метод тоже действует. Часто бывает, когда от тебя уходит довольный пациент, передает твой телефон другим и приходят пациенты уже по рекомендации.

Конечно же, нужно смотреть, в какой клинике оперирует врач, нужно прийти на прием, побеседовать с доктором, понять, сколько операций сделать. Безусловно, посмотреть соцсети. Хотя, конечно, сегодня можно все подделать — и отзывы хорошие написать, и фото «до и после» красивые поставить. Поэтому идеально постараться пообщаться с пациентами, которые оперировались у этого врача. Ну и, конечно, слушать себя, свое сердце. Если вам понравился врач, вам с ним комфортно, и вы хотели бы прийти к нему на прием, значит, нужно следовать своему желанию.

Вы говорили, что обращались к пластическим хирургам. Если не секрет, сколько сделали операций и кому доверяете себя? По каким критериям выбирали?

Да, я обращался к пластическому хирургу, потому что я хотел поменять форму черепа. Делал операцию Матвеев, к сожалению, прошла она не так, как мне хотелось бы. Такие операции вообще мало кто делает, поэтому я выбирал по критерии сложности. Позже мы сделали коррекцию, сейчас уже все хорошо. Также я делал у него нос. И это тоже, к сожалению, нужно переделывать.

Бывает ли — что мужчины приводили своих жен и просили их «переделать»? Вы соглашались на такие операции?

Да, мужчины нередко приводят своих жен, но не чтобы переделать, а чтобы выполнить их пожелания и улучшить внешность по показателям. Чтобы кардинально переделать свою жену, такого никто не просил.

Часто ли возникают осложнения после пластики? Какие самые распространенные?

После челюстно-лицевой пластической операции могут возникнуть осложнения в том случае, когда пациент не слушает рекомендации врача. Осложнения после качественной операции — минимальные, можно сказать, что их практически не бывает.

Мы читали о том, что у вас большой стаж работы. Разница 10 лет назад и сейчас, как изменилась пластическая хирургия? И пофантазировать, как она будет меняться со временем?

Стаж работы у меня действительно большой. Да, пластическая хирургия меняется, потому что появляются новые технологии, новые техники. Даже возьмем, к примеру, элементарно шовный материал, благодаря которому можно делать операции с саморассасывающимися нитями. Все идет вперед и — дальше-больше: будут появляться новые аппаратные технологии, которые смогут помогать пластической хирургии по восстановлению и улучшению качества лица. И это не может не радовать.