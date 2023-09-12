Тимур Хайдаров ответил на обвинения Славы и Успенской в неудачной пластике

Хирург Тимур Хайдаров ответил на обвинения певиц Славы и Любови Успенской в неудачной пластике. Доктор поделился откровением в эфире шоу «Осторожно: Собчак».

Скандал хирурга и певицы Славы набирает обороты. Ситуация настолько обострилась, что стороны намерены выяснить отношения в суде. Исполнительница хита «Одиночество» делала у Хайдарова грудь. После манипуляции она заметила у себя асимметрию и рубцы на теле. Это привело к тому, что Слава обвинила Тимура в непрофессионализме. Сам же хирург отметил, что артистка ни разу не появилась на консультации после пластики.

Любовь Успенская поддержала коллегу в конфликте с врачом. В беседе с Ксенией Собчак Хайдаров назвал причину недовольства певицы. По его мнению, Успенскую обидело то, что в одном интервью он назвал ее возрастной.

Ранее Любовь Успенская сообщила, что клинику Тимура Хайдарова ждут внеплановые проверки. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что Филипп Киркоров обнажил пресс перед Ксенией Собчак в клинике Тимура Хайдарова.